Ucraina: a Roma in centinaia in piazza per la pace, i sindacati "ritirare subito truppe"

- Le bandiere delle pace, quelle dei sindacati conferlderali, Cgil, Cisl e Uil, quelle delle decine di associazioni del terzo settore, le bandiere dell'Ucraina: così Roma protesta oggi contro la guerra in Ucraina. Tra mascherine dipinte con i colori dell'arcobaleno e cartelloni contro "i missili e i bombardamenti sui civili", in centinaia stamattina si sono riuniti in piazza Santi Apostoli ma "le piazze sono strapiene dappertutto in Italia di cittadini che ripudiato la guerra", ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. "Da qui abbracciamo tutti quelli che nel mondo stanno manifestando contro la guerra e siamo vicini a coloro che sono stati arrestati in Russia. Finché non ci sarà il ritiro delle truppe dalla Ucraina noi non possiamo abbassare la testa è il momento della democrazia", ha aggiunto. (segue) (Rer)