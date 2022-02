Ucraina: a Roma in centinaia in piazza per la pace, i sindacati "ritirare subito truppe" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine gli interventi sul palco allestito in fondo alla piazza. Tra questi una donna russa, obiettrice di coscienza: "La polizia ci ferma, i tribunali ci processano, solo perché diciamo no alla guerra, spero che il popolo della pace vincerà", ha raccontato. Inevitabile il ricordo rivolto a Gino Strada, fondatore di Emergency, recentemente scomparso e che ha impiegato la sua vita a lottare contro le guerre. "Non possiamo accettare che la guerra torni a essere lo strumento per normare e regolare i rapporti tra le persone. Siamo contro la guerra senza se e senza ma", ha sottolineato Landini. (segue) (Rer)