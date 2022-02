Ucraina: a Roma in centinaia in piazza per la pace, i sindacati "ritirare subito truppe" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Cgil, a nome anche di Cisl e Uil, ha chiesto "il ritiro immediato delle truppe" e ha ricordato "tutte le donne ucraine che nel nostro Paese si prendono cura dei nostri anziani e non hanno la possibilità di ricevere informazioni dalle loro famiglie in Ucraina". La manifestazione iniziata alle 10:30 è terminata alle 12:00 sulle note di Give Peace e chance dei Beatles. "Se questa guerra non finisce oggi continueremo a mobilitarci nelle piazze e nei luoghi di lavoro", ha detto un manifestante lasciando la piazza. (Rer)