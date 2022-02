Ucraina: Draghi a Zelensky, Italia fornirà assistenza per difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato oggi al presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, per esprimere "a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell’Italia di fronte all'attacco della Federazione Russa". Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio. "Il presidente Zelensky ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il presidente Draghi per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli. Il presidente Draghi ha ribadito al presidente Zelensky che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Unione europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell’ambito Swift. Il presidente ha detto che l'Italia fornirà all'Ucraina assistenza per difendersi. I due presidenti - conclude la nota - hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro". (Com)