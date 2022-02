Ucraina: Salvini, se si esclude Russia da sistema Swift Italia senza gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'ipotesi che la Russia venga lasciata fuori dal sistema Swift, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che "bisogna valutare tutto fino in fondo, perché se impedisci i pagamenti fra banche, noi non abbiamo più il gas". Ne ha parlato oggi a margine della sua visita al consolato d'Ucraina a Milano, sottolineando che "per fermare la guerra vale tutto, e tutti i mezzi necessari vanno messi in campo. Ma un conto è bloccare i patrimoni degli oligarchi, dei politici e dei guerrafondai, se sospendiamo i pagamenti l'Italia rimane senza gas. E poi bisogna correre ai ripari". Salvini poi ha ribadito che "ovviamente, se l'Italia è dipendente per metà dalle forniture di gas della Russia cerchiamo di fare tutto il possibile senza lasciare milioni di italiani al freddo e senza costringere l'Italia al blackout". (Rem)