Fine vita: Letta, lavorare in Parlamento per arrivare a risultati

21 luglio 2021

- Il Partito democratico è al fianco dei Radicali per far sì che il Parlamento lavori, in questo scorcio di legislatura, su alcuni dei temi esclusi dai referendum, in particolar modo sul fine vita. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo da remoto al XXmo congresso dei Radicali italiani in corso a Roma. “È un tema - ha proseguito Letta - su cui non possiamo lasciare il vuoto normativo che esiste”, e “in Parlamento ci sono possibilità significative di aprire discussioni e arrivare a risultati”. “Noi ci siamo, seppure con una differenza di approcci, ma con la volontà comune di lenire la sofferenza delle persone”, ha concluso. (Rin)