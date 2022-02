Energia: Castellone (M5s), cruciale sforzo comune in Ue, subito Recovery Energy Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa guerra ingiustificata rischia di acuire un quadro economico europeo già in difficoltà a causa della pandemia. Soprattutto siamo di fronte a una prospettiva di ulteriore aumento dei costi energetici, di un inasprimento delle turbolenze finanziarie e di effetti negativi sul commercio internazionale. Dinanzi a questo scenario, è cruciale uno sforzo comune nell’Unione europea. Per questo abbiamo chiesto al governo di farsi portavoce in Europa perché si arrivi in tempi celeri a un Recovery Energy Fund, come ha ribadito anche oggi il presidente Giuseppe Conte a nome di tutto il Movimento cinque stelle. Per dare maggiore indipendenza energetica al Vecchio Continente servono investimenti importanti, in particolar modo per arrivare a stoccaggi comuni. E per dare quella spinta alle rinnovabili che finora in Europa è mancata, tranne qualche rarissima eccezione. Come avvenuto due anni fa con l’avvento del Coronavirus, le istituzioni europee devono dare risposte economiche decise: è il momento del coraggio". Lo afferma in una nota Mariolina Castellone, capogruppo M5s al Senato. (Com)