Ucraina: Letta, decisivo scegliere da che parte della storia stare

21 luglio 2021

- Siamo in momento particolarmente decisivo, in cui ognuno deve decidere da che parte della storia stare. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo da remoto al XXmo congresso dei Radicali italiani, in corso a Roma. “In tre giorni è cambiato tutto”, ha aggiunto, evidenziando che "siamo in un momento in cui si sta facendo la storia”. (Rin)