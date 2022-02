Ucraina: presidente Zelensky, abbiamo resistito e respinto gli attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato oggi un nuovo videomessaggio rivolgendosi alla popolazione ucraina. "Abbiamo resistito e respinto con successo gli attacchi nemici. I combattimenti continuano in diverse città e regioni del nostro Paese", ha detto Zelensky secondo quanto rilancia l'emittente Usa "Cnn". Zelensky ha aggiunto che la capitale Kiev e le città chiave intorno ad essa sono ancora sotto il controllo dell'esercito. "Abbiamo rovinato i loro piani. Non hanno alcun vantaggio su di noi", ha aggiunto il presidente ucraino osservando che la Russia ha colpito le aree residenziali usando i razzi. "La distruzione da parte dei missili e dell'artiglieria degli edifici residenziali è l'argomento ultimativo affinché il mondo sia al nostro fianco nel fermare l'invasione degli occupanti", ha detto Zelensky aggiungendo che l'Ucraina ora ha "quasi pieno sostegno dei membri dell'Ue per escludere la Russia dal (sistema di pagamenti internazionali) Swift". "Spero che Germania e Ungheria abbiano abbastanza coraggio per sostenere questa decisione", ha detto Zelensky. Il presidente ha poi affermato che l'Ucraina si è guadagnata l'adesione all'Unione europea. "Ora è giunto il momento decisivo per porre fine ai tanti anni di discussioni" sull'ingresso dell'Ucraina nel blocco, ha concluso Zelensky. (Nys)