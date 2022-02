Ucraina: Artusa (St), su auto Ncc messaggio 'No More War' a sostegno popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lanciato l'iniziativa 'No More War' a sostegno del popolo ucraino. La guerra è una tragedia che colpisce tutti, una risposta sempre sbagliata che non riusciamo a relegare definitivamente nella storia, ma che ci colpisce ancora nel presente". Lo afferma in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. "Per questo abbiamo deciso di distribuire questo messaggio da esibire su tutti i nostri veicoli al servizio della fashion week milanese, ma anche sulle migliaia di auto e bus nostre dei nostri associati in tutta Italia - dice Artusa - . Un’occasione per portare solidarietà ai civili vittime del conflitto in Ucraina e che speriamo possa essere condivisa dalle istituzioni e dal mondo della Moda". (Com)