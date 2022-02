Ucraina: Castelli, Ue risponda a guerra con strategia economica comune, partire da Sure 2.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Europa deve rispondere a questa guerra con una strategia economica comune, così come abbiamo fatto durante la pandemia. È la possibilità più concreta che abbiamo per evitare effetti devastanti per l’intero tessuto produttivo. L’attacco della Russia colpisce al cuore l’Europa, ha distrutto le fondamenta dell'economia e della società ucraina e destabilizza l’economia mondiale. Ci pone di fronte ad un profondo cambiamento nelle relazioni internazionali, sicuramente, ma anche commerciali, perché le doverose e necessarie sanzioni non saranno indolori per nessuno". Lo scrive sui social la viceministra all'Economia, Laura Castelli. "Serve attivare immediatamente strumenti specifici - spiega -. A partire da un Sure 2.0, di cui parlo da mesi con i miei omologhi europei che si occupano di Economia sociale e con la Commissione europea, e che oggi si rende ancora più necessario. Uno strumento che ha funzionato come sostegno temporaneo al mercato del lavoro e che va, in parte, riconvertito per aiutare la sostenibilità sociale delle imprese che devono riprogrammare la loro economia e diversificare i mercati. Dobbiamo velocemente riflettere anche sull’opportunità di ricorrere a strumenti, sempre europei, che possano risolvere i problemi industriali e di liquidità che, realisticamente, le imprese dovranno affrontare". (segue) (Rin)