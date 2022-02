Roma: auto carrozzeria abusiva chiusa a Prima Porta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della polizia locale del XV gruppo Cassia hanno sequestrato un'officina abusiva in zona Prima Porta. Le pattuglie hanno svolto una serie di accertamenti al termine dei quali sono emerse gravi irregolarità amministrative che hanno comportato la chiusura dell'attività, il sequestro delle strutture utilizzate, dei macchinari e del forno per la verniciatura delle carrozzerie delle automobili. Contestate al responsabile, un uomo di 60 anni, sanzioni amministrative per oltre 5mila euro. (Rer)