Ucraina: Salvini, gesto Papa è la via giusta, dialogo fondamentale

23 luglio 2021

- "Sono convinto che il dialogo sia la via unica, fondamentale è necessaria". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita di questa mattina al Consolato d'Ucraina a Milano, sottolineando che "il gesto del Santo padre di ieri, di andare a chiedere all'ambasciatore russo presso la santa sede il 'cessate il fuoco', è la via giusta. Non penso che nessuno possa accusare Papa Francesco di essere filo-russo e guerrafondaio" ha aggiunto Salvini. "Bisogna difendere l'Ucraina che è il Paese aggredito, quindi spalancare le porte a chi scappa dalle bombe, però bisogna ragionare con tutti altrimenti poi ci ritroviamo talebani in giro per il mondo". (Rem)