Ucraina, Salvini, stop bombe e accoglienza profughi

23 luglio 2021

- Questa mattina Matteo Salvini ha fatto visita al console dell’Ucraina a Milano: per il leader della Lega è stata l’occasione di ribadire i sentimenti di vicinanza e affettuosa solidarietà al popolo ucraino, auspicando la cessazione immediata delle ostilità aperte da Mosca affinché alle armi si sostituisca al più presto la diplomazia. Salvini, riferiscono fonti della Lega, ha sottolineato la ferma volontà di accogliere, curare e proteggere i profughi, a partire da bimbi e donne in fuga, e ha ricordato la posizione della Lega che da sempre è fermamente contraria alle bombe come strumento per dirimere i conflitti. Sono più che mai necessari il dialogo e la ragione, sulla strada indicata dal Santo Padre in queste ore. (Com)