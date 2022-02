Milano: Bernardo, avvalersi di misurazioni scientifiche per qualità aria in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È opportuno avvalersi di strumenti scientificamente testati e non di metodi non convenzionali per la misurazione della qualità dell'aria". E' quanto si legge nell'ordine del giorno presentato da Luca Bernardo, capogruppo della lista civica a Palazzo Marino, approvato all'unanimita' in occasione del dibattito sul Pac( Piano aria e clima). "Frutto di una collaborazione fattiva e proattiva da parte di tutte le forze politiche in Aula attente e sensibili su questi temi, il documento e' alla base di un percorso volto a garantire uno stretto confronto con Arpa, in modo da attuare misure davvero efficaci nella lotta all'inquinamento. Sarebbe opportuno in questo senso condividere con l'agenzia regionale per la protezione ambientale risultati di modello a micro scala. Modelli in grado di fornire informazioni sui livelli di presenza delle polveri sottili anche a livello di singola strada presa a campione nei quartieri. Non bisogna mai smettere di ricordare che , sebbene diversi valori come quelli dei biossidi di azoto siano diminuiti grazie alle azioni strategiche di Regione Lombardia negli anni, un ambiente inquinato e' potenzialmente habitat naturale di batteri e virus patogeni per l'uomo. E' necessario proseguire con l'efficientamento energetico dei beni immobili comunali con rilievi costanti e periodici. Serve una svolta vera e anche il Comune di Milano si sta impegnando per tracciare la strada verso un ambiente piu' pulito, quindi piu' sano" ha concluso Bernardo. (Com)