Ucraina: premier Slovenia Jansa convoca per oggi il Consiglio di sicurezza nazionale

- Il primo ministro della Slovenia Janez Jansa ha convocato per oggi una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo una nota diramata dall'esecutivo di Lubiana, la seduta si terrà nel tardo pomeriggio per esaminare gli aspetti di sicurezza nazionale a seguito dell'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il primo ministro ha invitato a partecipare il presidente della Repubblica Borut Pahor, il presidente dell'Assemblea nazionale Igor Zorcic, il presidente del Consiglio nazionale Alojz Kovsca, il leader del maggiore partito di opposizione in Parlmento Marjan Sarec (Lista Marjan Sarec), il direttore dell'Agenzia per la sicurezza (Sova) Janez Stusek e il direttore del servizio di intelligence e sicurezza Jaros Britovsek, il direttore dell'Ufficio governativo per la sicurezza dell'informazione (Ursiv) Uros Svete e il capo di Stato maggiore, generale Robert Glavas. (Seb)