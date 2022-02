© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che siamo in presenza di una strategia pericolosa e sbagliata di Putin". Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea nazionale di Italia viva in corso a Roma. "Per me la guerra in Ucraina parte da Kabul, dalla fuga americana e dalla sconfitta di una certa idea di Occidente", ha aggiunto. (Rin)