Russia: Medvedev, sanzioni non cambiano nulla, buona occasione per revisione rapporti con Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni adottate dall'Occidente contro la Russia non cambiano nulla: "L'operazione a difesa del Donbass sarà eseguita pienamente". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russia, Dmitrij Medvedev, commentando le sanzioni contro Mosca per l'invasione in Ucraina. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Tass", Medvedev si è espresso sulla sospensione dell'adesione della Russia al Consiglio d'Europa: "Una buona occasione per ripristinare alcune importanti istituzioni per prevenire reati particolarmente gravi nel Paese, come la pena di morte per i criminali più pericolosi, che, tra l'altro, è utilizzata negli Stati Uniti e in Cina". Inoltre secondo Medvedev, "le sanzioni possono essere un'ottima occasione per una revisione finale di tutti i rapporti con gli Stati che le hanno imposte". (Rum)