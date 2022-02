© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo quelli che non devono cancellare i nostri tweet del passato, avevano di sbagliato solo il tempo, li abbiamo fatti troppo presto". Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea nazionale di Italia viva in corso a Roma criticando i vari cambi di idea in casa Cinque stelle. (Rin)