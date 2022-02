Somalia: da Usa sanzioni dopo rinvio termine elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni ai visti di funzionari somali e altri individui responsabili di ostacolare il processo democratico in Somalia. L’annuncio arriva dopo che il Consiglio consultivo nazionale (Ncc) somalo, presieduto dal primo ministro Mohamed Hussein Roble, ha approvato l'estensione al 15 marzo del termine per il completamento delle elezioni parlamentari nel Paese. “Decine di seggi parlamentari sono ancora vacanti e non esiste un piano chiaro per concludere il processo”, denuncia il dipartimento di stato Usa. “La Somalia deve completare rapidamente le sue elezioni parlamentari e presidenziali in modo trasparente e credibile”, recita la nota. (Nys)