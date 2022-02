Libano: Del Col (Unifil) a "Nova", missione ha garantito 16 anni di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Onu in Libano ha garantito 16 anni di stabilità nel Paese, a partire dalla guerra del 2006. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova”, il generale Stefano Del Col, force commander e comandante della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) dal 2018, che lunedì 28 febbraio passerà sotto la guida del generale spagnolo Aroldo Lazaro Saenz. “C’è una generazione di giovani nel sud del Libano che non ha conosciuto la guerra”, ha proseguito il generale, evidenziando la presenza di Unifil sul territorio. “È una novità sostanziale per gli abitanti del sud, in un contesto come quello libanese”, ha affermato Del Col, secondo il quale la situazione economica è difficile da comprendere ai nostri occhi. “Unifil garantisce per lo meno la stabilità dell’area affinché le componenti politiche e diplomatiche dei Paesi possano dialogare tra loro”, ha concluso.(Res)