Quirinale: Mattarella a Corviale per visita a sede e nuovo campo "Calciosociale"

- Il presidente dalla Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nel quartiere di Corviale a Roma per una visita alla sede del centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzi, prima sede di "Calciosociale" in Italia. Entrando nella palestra del centro sportivo, il Presidente, accompagnato dai volontari e dai responsabili dell’iniziativa, è stato accolto da un lungo applauso. Più tardi, invece, assisterà ad una partita nel nuovo campo di calcio dei Miracoli, realizzato anche con il coinvolgimento della Regione Lazio e l’Ater Roma. Il progetto "Calciosociale" a carattere sportivo-sociale opera in contesti giovanili ad alto rischio di emarginazione e propone un’attività educativa e pedagogica che coinvolge i ragazzi e le famiglie in un percorso di integrazione e legalità. Il Centro, nato da una riqualificazione di un’area abbandonata di proprietà dell’Ater del comune di Roma, si caratterizza per l’uso nel progetto di ristrutturazione della bioarchitettura e la sostenibilità dei materiali. All’iniziativa odierna hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente del Coni, Giovanni Malagó, ed il presidente Fgci, Gabriele Gravina. (Rin)