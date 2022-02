© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono fiero di aver dato a Calenda una possibilità nel mio governo, di averlo sostenuto al Parlamento europeo, alla battaglia di Roma e all'ingresso in Renew Europe, lo rifarei perché non può esistere risentimento di natura personale", ma Calenda "vive la sindrome del beneficiario rancoroso come diceva Andreotti". Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea nazionale di Italia viva in corso a Roma. (Rin)