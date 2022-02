Balcani: Albania, Kosovo e Bosnia respingono accuse russe su reclutamento mercenari per Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti dei governi di Albania, Kosovo e Bosnia Erzegovina hanno respinto le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, secondo cui da questi Paesi verrebbero reclutati mercenari da inviare alla linea del fronte nell'Ucraina orientale. E' quanto riferisce il portale d'informazione "Birn". Il consigliere della presidenza kosovara, Blerim Vela, ha definito le frasi di Lavrov come "un'allerta da notizie false". "Le false accuse del ministro degli Esteri Lavrov secondo cui il Kosovo sta fornendo mercenari per il Donbass sono parte della campagna di disinformazione che cerca di giustificare l'aggressione militare contro l'Ucraina", ha dichiarato Vela. In Albania, il deputato socialista Pandeli Majko, ha definito quelli di Lavrov "commenti senza precedenti". Il ministero per la Sicurezza bosniaco ha fatto sapere che, in base ai dati disponibili, nessun cittadino della Bosnia Erzegovina si è unito alle Forze ucraine nel Donbass. "Invieremo una nota ufficiale all'ambasciata russa a Sarajevo riguardo questa dichiarazione. Se Lavrov ha qualche informazione di tali attività in Bosnia, speriamo che prima di rivelarle le condivida con i nostri Servizi di sicurezza", ha affermato la ministra degli Esteri bosniaca Bisera Turkovic. (segue) (Alt)