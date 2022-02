Kosovo: premier Kurti, 17 incontri bilaterali durante conferenza di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro, Albin Kurti, insieme alla ministra degli Esteri, Donika Gervalla, ha avuto 17 incontri bilaterali a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera nel fine settimana. Lo ha sottolineato lo stesso premier kosovaro scrivendo oggi su Facebook. "Abbiamo parlato di rapporti bilaterali e di cooperazione con la premier dell'Estonia, Kaja Kallas, con il primo ministro della Bulgaria, Kiri Petkov, e con il primo ministro della Macedonia del Nord Dimitar Kovacevski. Insieme alla presidente Vjosa Osmani, abbiamo incontrato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, a cui abbiamo sottolineato l'importanza del riconoscimento dello Stato del Kosovo da parte della Grecia come prossimo passo naturale verso l'ulteriore approfondimento dei rapporti tra i nostri due Paesi", ha dichiarato Kurti menzionando poi altri incontri avuti con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, con l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajčák, e con il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, "dove abbiamo chiesto e ottenuto una promessa per più sostegno finanziario e tecnico nel campo dell'istruzione e dell'occupazione dei giovani". (segue) (Alt)