Kosovo: premier Kurti, 17 incontri bilaterali durante conferenza di Monaco (2)

- Kurti ha quindi proseguito la lista degli incontri: ministri degli Esteri di Australia, Svezia, Giordania ("uno dei primi Paesi del Medio oriente a riconoscere la nostra Repubblica"), Marise Payne, Ann Linde e Ayan Safadi; ministro dell'Agricoltura tedesco, Cem Ozdemir; senatore dello Stato Usa dell'Iowa, Joni Ernst, e tre leader di partiti politici tedeschi: quello dell'Spd Lars Klingbeil, quello della Cdu, Friedrich Merz, ed il co-leader dei Verdi Omid Nouripour. Kurti ha inoltre incontrato la leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya e l'Alto rappresentante internazionale per la Bosnia Erzegovina Christian Schmidt. "Ho presentato le opportunità e il potenziale per gli investimenti in Kosovo durante un pranzo di lavoro con gli imprenditori stranieri e gli investitori", ha aggiunto Kurti, il quale intervenendo in un panel della Conferenza ha detto di aver ribadito "la necessità di aprire gli archivi di Stato in Serbia, in quanto i crimini commessi in Kosovo sono crimini commessi dallo Stato della Serbia". Il premier di Pristina ha inoltre evidenziato l'importanza del tema delle persone scomparse e della modernizzazione delle Forze di sicurezza kosovare. (Alt)