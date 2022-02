Kosovo-Serbia: oggi nuova tappa di dialogo tecnico mediato da Bruxelles, focus su persone scomparse e targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi negoziatori per il dialogo di Kosovo e Serbia, rispettivamente Besnik Bislimi e Petar Petkovic, sono attesi oggi aBruxelles per riprendere i colloqui mediati dall'Unione europea per la normalizzazione dei rapporti, dopo una pausa di tre mesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kosovapress", secondo cui le parti discuteranno della questione delle persone scomparse e del raggiungimento di un accordo permanente sulle targhe. Secondo il quotidiano kosovaro "Koha", il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, terrà degli incontri bilaterali con entrambi i capi negoziatori nel tentativo di organizzare un incontro allargato a tutte le due parti. Secondo una fonte anonima citata dalla testata, le parti discuteranno di organizzare un potenziale incontro tra il premier albanese Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. (segue) (Alt)