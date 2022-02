Ucraina: ambasciatore in Serbia Aleksandrovic, solo "forte resistenza" può fermare Putin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha poi sottolineato come l'Ucraina goda di un ampio sostegno internazionale e che la sua integrità territoriale è sostenuta da numerosi Paesi in tutto il mondo. Tuttavia, ha aggiunto, l'Ucraina "deve opporre resistenza", perché secondo Aleksandrovic la Russia non sarà soddisfatta della situazione attuale. L'Ucraina e il suo esercito, ha poi detto l'ambasciatore, sono pronti a difendersi. "Questo perché siamo nel nostro Paese e non abbiamo altra soluzione. Certo non vogliamo una guerra, ma siamo nel nostro stesso territorio e non possiamo arrenderci e non fare nulla. Se ci comportiamo così, accadrà un vero genocidio ", ha detto Alexandrovic. A proposito della Serbia, il capo missione ha ringraziato il presidente, Aleksandar Vucic, che ha ripetuto più volte che Belgrado rispetta la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, così come l'Ucraina riconosce l'integrità della Serbia, compreso il Kosovo. "Ma è importante fare il secondo passo, perché la mossa di ieri del presidente russo Vladimir Putin è direttamente contro la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ecco perché l'Ucraina e il popolo ucraino si aspettano che la Serbia condanni la mossa di ieri della Federazione Russa", ha concluso l'ambasciatore ucraino. (Seb)