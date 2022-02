Kosovo: premier Kurti, entro quest'anno domanda per adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo punta a presentare la richiesta di adesione all'Unione europea entro quest'anno. Lo ha affermato il premier kosovaro, Albin Kurti, parlando dopo il quarto Consiglio ministeriale per l'Integrazione europea tenutosi oggi a Pristina. Secondo Kurti, il processo di stabilizzazione e associazione è condotto a livello statale e richiede impegno da parte di tutte le istituzioni. "Il Kosovo è un potenziale Paese candidato e gli è stata promessa la prospettiva dell'adesione all'Ue. Per questo siamo impegnati a dare attuazione alla nostra parte obbligatoria e ad intensificare la nostra cooperazione con gli Stati membri e con le istituzioni dell'Ue per avanzare alla prossima fase del processo", ha dichiarato il premier kosovaro.(Alt)