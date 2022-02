Ucraina: Regno Unito contesta "caduta" di Melitopol sotto il controllo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non conferma che la città ucraina di Melitopol, nell’area sud orientale del Paese, sia caduta sotto il controllo delle forze armate russe. Lo ha detto il sottosegretario britannico per le forze armate, James Heappey, contestando la rivendicazione del ministero della Difesa di Mosca. Il piano di invasione russa non è "per nulla vicino" a quanto pianificato dalle autorità di Mosca, ha aggiunto Heappey parlando questa mattina a “Sky News”. (Rel)