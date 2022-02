Innovazione: progetto per produrre energia con sole e sabbia finanziato da Banco di Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per un'innovativa tecnologia che permette di produrre vapore ed energia termica da materiali riciclabili ed eco-compatibili come la sabbia finanziato dal Banco di Sardegna è stata scelto dal Ministero dell’Università e della Ricerca come testimonial di una evento sulla transizione ecologica in una quadro di “buone pratiche di collaborazione tra mondo universitario e quello imprenditoriale”. A svilupparla è stata la Magaldi Power, una spa con sede a Salerno che è leader mondiale nella produzione di nastro trasportatori e ha diversificando gli asset di sviluppo aziendale puntando sulle rinnovabili. “Il progetto Foak Stem finanziato dal Banco di Sardegna - spiega la responsabile del Fondo R&I Paola Del Fabro – prevede la costruzione di un impianto primo nel suo genere, con tecnologia STEM® (Solar Thermo Electric Magaldi), che può rivoluzionare il settore grazie all’implementazione di un sistema di accumulo che produce vapore ed energia termica da materiali riciclabili ed eco-compatibili come la sabbia. Lo stesso può essere usato direttamente per applicazioni industriali o per la produzione di energia elettrica”. Il Fondo R&I nasce dall'aggiudicazione, da parte del Banco di Sardegna in collaborazione con l’advisor Sinloc, di un bando di gara internazionale della Banca Europea degli Investimenti su Fondi del MUR - PON Ricerca & Innovazione 2014/2020 per 62 milioni di Euro. (segue) (Rsc)