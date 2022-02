Innovazione: progetto per produrre energia con sole e sabbia finanziato da Banco di Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo è gestito da una struttura altamente specialistica del Banco di Sardegna. “Siamo orgogliosi di questa scelta del Ministero che premia un progetto molto innovativo e di grande attualità in tema di produzione energetica da fonti naturali – dichiara il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese - Contestualmente si premia la nostra scelta di qualche anno fa di puntare su strumenti di finanza strutturata altrettanto innovativi a livello europeo, come il Fondo Esif Ricerca&Innovazione”, il primo di questo genere creato dalla Banca europea degli investimenti (Bei). “Ci attendiamo grandi sviluppi da questo Fondo e dai suoi progetti – conclude Cuccurese – in quanto sono perfettamente in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance che da sempre perseguiamo a livello di Gruppo Bper e con le linee guida sulla ricerca e l’innovazione previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”. (Rsc)