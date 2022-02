© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la discussione di lunga data e decidere sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ho discusso con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, un'ulteriore assistenza efficace e l'eroica lotta dei cittadini ucraini per il loro futuro libero", ha scritto Zelensky.(Kiu)