Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principli appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe interviene al Forum dei Sindaci del Mediterraneo in programma a Firenze.Diretta streaming (ore 9:30)L'assessore alla sicurezza Marco Granelli partecipa al presidio per la legalità convocato dal Municipio 9. Partecipano il comitato di quartiere e le Associazioni di quartiere, la parrocchia e i presidenti delle commissioni consiliari Sicurezza, Michele Albiani, e Antimafia, Rosario Pantaleo.Piazza Bruzzano, Milano (ore 17)REGIONEIl presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi partecipa alla cerimonia di inaugurazione del ponte e del sotttopasso ferroviario Carugati famiglia storica di Manera”. Presenti anche l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Claudia Terzi e il presidente di FNM Andrea Gibelli.Via XXV Aprile, Rovellasca, Como (ore 11)L'assessore regionale a enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, partecipa alla manifestazione “Che storia”, momento di accoglienza della campionessa olimpica Arianna Fontana.Palestra intercomunale della scuola secondaria di primo grado, via Cipriano Valorsa, 70, Berbenno di Valtellina, Sondrio (ore 16)VARIEIl Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci presenta “Concerti Visionari”, dove il pubblico potrà ascoltare le straordinarie composizioni di Vivaldi, reinterpretate da La Risonanza, una delle orchestre italiane di maggior successo della scena internazionale, fondata da Fabio Bonizzoni.Sala del Cenacolo, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21, Milano (ore 9:30)L'assessore regionale e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, partecipa alla raccolta firme di Fratelli d'Italia per chiedere che vengano messi per le strade della città i militari di 'Strade Sicure' e a favore del presidenzialismo.Via Papiniano, angolo via Modestino, Milano (ore 10)L'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, presiede l'ordinazione episcopale di monsignor Roberto Campiotti, nominato da papa Francesco Vescovo di Volterra. Partecipano alla Santa Messa monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare e vicario episcopale per la Vita consacrata e la Pastorale scolastica, e monsignor Alberto Silvani, amministratore apostolico di Volterra.Duomo di Milano, Piazza del Duomo (ore 10:30)Il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini partecipa al presidio organizzato da Lega Milano per dire no al taglio dei parcheggi. Partecipano anche Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, e Samuele Piscina e Pietro Marrapodi, consiglieri comunali della Lega a Palazzo Marino.Corso Plebisciti, angolo via Compagnoni, Milano (ore 11:30)Unione sindacale di base Lombardia partecipa alla manifestazione “Milano contro la guerra”.Largo Cairoli, Milano (ore 15)L'assessore regionale alla sicurezza e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, partecipa alla raccolta firme per dire no alla cancellazione dei parcheggi.Corso Vercelli, Milano (ore 15)Il Cinema di Fondazione Prada presenta la nuova programmazione “Indagine” e “Origine”. "Indagine" porta sullo schermo recenti uscite europee e internazionali indipendenti; Origine" riunisce film del passato restaurati e riproposti per la loro rilevanza storica e la loro attualità, grazie alla collaborazione con cineteche ed istituzioni internazionali.Fondazione Prada, Largo Isarco, 2 (ore 18) (Rem)