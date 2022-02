Ucraina: Lupi, serve reazione unitaria e molto dura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- La reazione a quanto sta accadendo in Ucraina “non può che essere coesa, unitaria, senza ambiguità e, secondo me, molto dura attraverso le sanzioni”. Lo ha detto il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, ospite a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Le immagini che vediamo da mercoledì mattina - prosegue - sono un colpo al nostro cuore e alla nostra responsabilità. Nel 2022, pensare che le persone debbano nascondersi per evitare di morire sotto le bombe è una cosa intollerabile e inaccettabile”. "L'Italia - aggiunge - senza l'Europa e senza l'Occidente è assolutamente inefficace”. “È difficile intervenire - conclude -. L'Italia ha riacquistato una grande forza internazionale, ma quando accadono queste cose secondo me non si può dire che abbiamo fatto il possibile, altrimenti non sarebbe accaduto". (Rin)