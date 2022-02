Ucraina: Francia, Macron riunisce nel pomeriggio Consiglio difesa e sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per oggi pomeriggio alle 17 una riunione del Consiglio per la difesa e la sicurezza nazionale per discutere della situazione in Ucraina. Lo ha confermato l'Eliseo. Questa mattina Macron ha detto che la guerra in Ucraina e le pesanti sanzioni che le potenze occidentali hanno adottato contro la Russia avranno conseguenze gravi e durature per il settore agricolo francese. "Se mi chiedete di condividere una convinzione con voi stamattina, è che questa crisi è destinata a durare", ha dichiarato Macron parlando alla fiera agricola di Parigi. Le restrizioni commerciali derivanti dalle sanzioni dell'Ue alla Russia peseranno sulle esportazioni francesi come vino e cereali, ha affermato il titolare dell'Eliseo, mentre un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia colpirà il comparto dell'allevamento. "Stiamo costruendo un piano di resilienza", ha affermato Macron, aggiungendo che verranno adottate misure per proteggere gli agricoltori dalle pressioni sui costi e compensare la perdita di entrate. (Frp)