Ucraina: Lupi, reagire senza paura delle ripercussioni economiche

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Se reagiamo o non reagiamo a quanto avviene in Ucraina a seconda dei nostri interessi economici faremo il più grande errore. Lo ha detto il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, ospite a “Non stop news” su Rtl 102.5. "La risposta a una guerra - prosegue - può avvenire attraverso una risposta armata, o attraverso delle sanzioni economiche. Solo una risposta dura ed efficace può permettere il dialogo e la pace”. “Questo comporta all'Italia e all'Europa delle grandi difficoltà, bisogna quindi intervenire a supporto, come abbiamo fatto con il Covid, con ristori, aiuti per le imprese”, aggiunge. “Se la nostra reazione è debole solo perché abbiamo paura delle ripercussioni economiche saremo ancora più deboli e avremo ancora più ripercussioni perché saremo ricattati da tutti. Impariamo dagli errori che abbiamo fatto - conclude -, ma se siamo incerti saremo sempre più dipendenti". (Rin)