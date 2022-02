Ucraina: Lupi, dialogare con Russia, ma no a sottomissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Chi ha rincorso ed è andato dietro a quello che stava facendo la Russia o Putin secondo me ha fatto un errore. Lo ha detto il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, ospite a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Non è stato un errore dialogare con la Russia - spiega -, anche perché uno degli elementi è quello di non consegnare la Russia a un'alleanza forte solo con la Cina, perché abbiamo visto le ripercussioni che alleanze geopolitiche hanno nella vita quotidiana”. “Però il dialogo è una cosa, la sottomissione o la rincorsa solo per meri motivi economici è un'altra", conclude.(Rin)