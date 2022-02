Giordania-Emirati: re Abdullah II incontra principe ereditario Abu Dhabi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania Abdullah II ha incontrato lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti per discutere della cooperazione tra i due Paesi e degli ultimi sviluppi regionali e internazionali. Secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, le due parti hanno discusso di come favorire il consolidamento delle relazioni tra i due Paesi e di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. In questa occasione, i due hanno evidenziato l’importanza di una consultazione continua riguardo alcuni dossier, a beneficio dei due Paesi e dei loro popoli. In particolare, il principe ereditario ha ringraziato la Giordania per la condanna degli attacchi compiuti dai ribelli sciiti yemeniti Houthi negli Emirati Arabi Uniti. Da parte sua, re Abdullah II si è detto orgoglioso delle relazioni “fraterne” che legano i due Paesi e i loro popoli.(Res)