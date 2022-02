Regno Unito: British Airways cancella tutti i voli a corto raggio da scalo di Heathrow fino a mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia area britannica British Airways ha cancellato tutti i voli a corto raggio dall'aeroporto di Heathrow fino a mezzogiorno di oggi a causa di problemi tecnici "in corso". La compagnia in una dichiarazione si è scusata per i disagi provocati ai clienti. Tutti i servizi a lungo raggio allo scalo di Heathrow e tutti i voli a Gatwick e all'Aeroporto di Londra-City dovrebbero operare come previsto, ma potrebbero esserci alcuni ritardi, ha avvertito la compagnia. A chiunque dovesse viaggiare è stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. British Airways ha affermato di mettere nel conto "ulteriori interruzioni durante il giorno". Il sito web e l'applicazione della compagnia area sono stati ieri inaccessibili per diverse ore impedendo ai clienti di prenotare voli o effettuare il check-in online (Rel)