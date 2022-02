Cina-Corea del Nord: Xi Jinping, rafforzare cooperazione "alla luce delle nuove circostanze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha auspicato un rafforzamento della cooperazione tra Cina e Corea del Nord “alla luce delle nuove circostanze”. Xi, riferisce l’agenzia di stampa nordcoreana “Kcna”, ha inviato un messaggio al leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, per ringraziarlo del messaggio di auguri inviato in occasione delle Olimpiadi. La Cina, si legge, è pronta a lavorare, insieme alla controparte coreana, per sviluppare costantemente le relazioni di amicizia e cooperazione Cina-Corea del Nord, e dare un contributo positivo alla pace regionale, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità “alla luce delle nuove circostanze”. (Git)