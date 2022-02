Sardegna: Nidi gratis, da Regione 5,5 milioni per sostegno a famiglie con figli da 0 a 3 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nidi Gratis si integra con il Bonus Nidi erogato dall’Inps e può essere richiesto dalle famiglie che abbiano fatto domanda per la misura nazionale e siano già risultate idonee per quest’ultima. Le domande devono essere presentate ai Comuni nei quali sono ubicate le strutture che offrono i servizi per la prima infanzia usufruiti. Per poter essere ammessi alla misura l’ISEE del nucleo familiare non dovrà superare i 40mila euro. Il contributo regionale sarà uguale alla differenza tra l’importo della retta meno il Bonus Nidi Inps, fino alla copertura dei costi del servizio e comunque entro un massimo di 2.200 euro, ripartiti in 11 mensilità da 200 euro. “Il sostegno dei Nidi Gratis può essere cumulato con altre forme di contributo, come ad esempio lo strumento del voucher per la copertura di spese per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, come i nidi estivi o le ludoteche. Una misura complementare che la Giunta ha recentemente rinnovato con l’approvazione delle nuove linee guida e che amplia ulteriormente il panorama delle strategie di intervento a favore delle famiglie”, conclude l’assessore Nieddu. (Rsc)