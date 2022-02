Serbia: eurodeputato Bilcik, astensione da sanzioni è "scelta decisiva" in rapporti con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Serbia di non applicare le sanzioni europee alla Russia sarà "decisiva" per delle relazioni più ampie tra Belgrado e l'Unione europea. Lo ha detto il relatore del Parlamento europeo per la Serbia, Vladimir Bilcik, commentando la decisione delle autorità serbe di non aderire al regime sanzionatorio preparato da Bruxelles dopo l'attacco russo all'Ucraina. "L'attacco di Putin all'Ucraina è un punto di svolta anche per i Balcani occidentali. Ecco perché tutti dovrebbero capire che la scelta della Serbia di non aderire alle sanzioni dell'Ue è una scelta di politica estera decisiva per delle relazioni molto più ampie tra l'Unione europea e la Serbia", ha scritto Bilcik su Twitter. (segue) (Seb)