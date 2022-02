Serbia: eurodeputato Bilcik, astensione da sanzioni è "scelta decisiva" in rapporti con Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non si unirà alle sanzioni preparate contro la Russia, secondo quanto ha detto ieri sera il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa a Belgrado. Vucic ha letto in diretta le conclusioni del Consiglio di sicurezza nazionale tenuto ieri. Riguardo al tema delle sanzioni nei confronti di qualunque Stato, ha detto Vucic, "compresa la Russia", la Serbia "in quanto Paese" che a sua volta ha avuto esperienza di sanzioni subite a sua volta in passato ritiene che non sia un suo vitale interesse nazionale introdurre sanzioni ad alcun Paese. La Serbia, ha aggiunto Vucic, si attiene fedelmente ai principi del diritto internazionale anche riguardo ai fatti che stanno avvenendo in Ucraina. Il Consiglio nazionale di sicurezza si è riunito per stabilire la posizione ufficiale del Paese nei confronti della situazione in Ucraina. "Per la Serbia sono giorni particolarmente difficili per diverse ragioni e davanti a noi non saranno giorni facili. Tenendo in considerazione tutto ciò, nei giorni scorsi abbiamo cercato e siamo riusciti a trovare una posizione non solo comune ma unitaria sulla questione della crisi ucraina, sulla questione delle nostre azioni, delle nostre reazioni e tutte le mosse che i nostri organi dello Stato devono intraprendere nel prossimo periodo", ha detto Vucic aggiungendo che la Serbia è stata sottoposta a molte pressioni "non velate", ma le autorità dello Stato sono riusciti a prendere una decisione "con sangue freddo e nel migliore interesse della Serbia". (segue) (Seb)