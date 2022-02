Serbia: eurodeputato Bilcik, astensione da sanzioni è "scelta decisiva" in rapporti con Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha poi letto i punti contenuti nella conclusione approvata dal Consiglio nazionale di sicurezza. Il primo punto ribadisce che il popolo ucraino e quello russo sono entrambi "popoli fratelli". Fra i punti elencati vi è il rispetto dell'integrità territoriale e sovranità degli Stati e il pieno sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina. La Serbia considera inoltre un grave errore la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Vucic ha aggiunto che la Serbia rispetterà il suo principio di neutralità militare, e per questo sospenderà le esercitazioni militari con tutti i partner stranieri fino a nuovo avviso. Riguardo al tema delle sanzioni nei confronti di qualunque Stato, ha detto Vucic leggendo i punti del testo, "compresa la Russia", la Serbia "in quanto Paese" che a sua volta ha avuto esperienza di sanzioni subite in passato ritiene che non sia un suo vitale interesse nazionale introdurre sanzioni ad alcun Paese. (segue) (Seb)