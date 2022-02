Business news: Lotus valuta quotazione in borsa per finanziare espansione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica britannica Lotus, che produce veicoli sportivi, sta valutando una quotazione in borsa di due anni per finanziare la sua espansione internazionale e l'investimento in veicoli elettrici. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times". L'anno scorso, lo storico marchio ha diviso le sue operazioni in due unità di business - la società con sede a Norfolk che produce auto sportive, e una società dedicata al lusso, con sede in Cina. Il gruppo Lotus è infatti posseduto in maggioranza dalla casa cinese Geely e ha ora iniziato a quotare in borsa proprio il ramo dedicato al "lifestyle", con il fine di raccogliere capitale per soddisfare l'obiettivo di crescita, aumentando 100 volte le vendite nei prossimi 6 anni. Lotus prevede infatti di vendere centomila veicoli in tutto il mondo entro il 2028, come ha affermato Matt Windle, amministratore delegato della divisione auto sportive Lotus. Geely ha acquistato una quota del 51 per cento di Lotus nel 2017 dall'ex proprietario, Proton. Il gruppo cinese ha versato più di 3 miliardi di sterline (4 miliardi di euro) nell'azienda, permettendogli di terminare la produzione della sua lunga linea di auto sportive tradizionali "analogiche" e sviluppare nuovi veicoli. (Rel)