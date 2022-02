Business news: Spagna, Endesa firma preaccordo con Alcoa per fornitura energia impianto San Ciprian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, azienda spagnola del gruppo Enel, ed Alcoa hanno firmato un preaccordo per fornire il 100 per cento di energia rinnovabile per dieci anni all'impianto di alluminio della multinazionale statunitense a San Ciprian, sulla costa nord della Galizia. La fornitura inizierà nel 2024, quando Alcoa prevede di riprendere la produzione e di avviare i serbatoi di elettrolisi dopo due anni di fermo. Il preaccordo prevede la fornitura di fino a 1.349 gigawattora per ciascuno dei dieci anni, equivalente a una potenza di base di 154 megawatt. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, Endesa rispetterà questo impegno nel modo più sostenibile possibile attraverso i progetti eolici che sta elaborando in Galizia, che genereranno più di 900 megawatt di nuova capacità rinnovabile. "I contratti a lungo termine sono diventati uno strumento fondamentale per mitigare i rischi legati ai prezzi e fornire stabilità a lungo termine nella copertura del fabbisogno energetico dei nostri clienti", ha detto Javier Uriarte, direttore generale della commercializzazione di Endesa. "La Galizia è uno dei territori storici di Endesa, per questo è una soddisfazione molto speciale per noi poter contribuire con la nostra fornitura a garantire l'attività di un'azienda importante come Alcoa", ha aggiunto Uriarte. La compagnia energetica ha attualmente 565 megawatt installati in Galizia, distribuiti in 23 parchi eolici. (Spm)