Business news: compagnia petrolifera Galp registra utile di 457 milioni di euro nel 2021

- La compagnia petrolifera portoghese Galp nel 2021 ha registrato un utile netto di 457 milioni di euro, rispetto alle perdite di 42 milioni di euro registrate nel 2020. Il fatturato di Galp nel 2021 è stato di 16 miliardi di euro, il 42 per cento in più rispetto al 2020, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 2,69 miliardi di euro (+143 per cento). In relazione all'esercizio 2021, il consiglio di amministrazione di Galp proporrà alla prossima assemblea generale degli azionisti un dividendo base di 0,50 euro per azione, pagato in contanti e si prevede, inoltre, di lanciare un riacquisto di azioni per 150 milioni di euro. (Spm)