Business news: Serbia, direttore società del gas assicura forniture per la stagione invernale

- La Serbia avrà gas a sufficienza per assicurare la fornitura fino alla fine della stagione invernale. Lo ha detto il direttore della società pubblica per il gas, Srbijagas, Dusan Bajatovic. In un'intervista pubblicata dal quotidiano "Politika", Bajatovic ha osservato che la Serbia "non è alle prese" con la carenza di energia come sta avvenendo invece sul mercato europeo. Per questo, ha aggiunto il direttore, le famiglie non subiranno aumenti dei prezzi. "Dal primo ottobre i primi quantitativi di gas per l'Ungheria scorreranno attraverso il nostro territorio con il Balkan Stream, e il deposito sotterraneo di gas Banatski dvor è sufficientemente pieno per il prossimo inverno", ha proseguito Bajatovic. Srbijagas, ha infine detto il direttore dell'azienda, sta per firmare un nuovo contratto a lungo termine con Gazprom, ma si prevede che il contratto sarà "flessibile" a causa del consumo di gas irregolare che la Serbia ha durante l'anno. "Gazprom è sempre stato un partner affidabile della Serbia e non c'è motivo per cui non dovrebbe essere lo stesso in futuro", ha concluso Bajatovic. (Seb)