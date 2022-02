Ucraina: le forze russe tentano di circondare Kiev, combattimenti in corso a Vasylkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati da almeno un paio d'ore gli scontri a Kiev, la capitale dell'Ucraina, nelle giornata dell'operazione militare russa. Le sirene di allerta aerea hanno suonato per tutta la notte nella capitale, mentre combattimenti ed esplosioni sono stati avvertiti in diversi quartieri del centro cittadino dove, stando a quanto riferisce il profilo Facebook ufficiale delle Forze armate ucraine, le truppe di Kiev sono riuscite sinora a respingere gli attacchi russi. Gli scontri più accesi, tuttavia, sarebbero in corso nella città di Vasylkiv, un sobborgo nell'area sud occidentale della capitale ucraina. In questa cittadina, le forze russe stanno cercano di paracadutare delle truppe aviotrasportate per assumerne il controllo e circondare Kiev da tutti i lati. Il governo ha invitato i civili che sono riusciti a trovare riparo nei rifugi antiaerei di non muoversi, mentre per coloro che sono rimasti nelle rispettive abitazioni la raccomandazione è di stare lontani da finestre e balconi. Nel corso degli scontri notturni, le forze armate ucraine hanno fatto sapere di aver abbattuto alcuni "bersagli nemici", fra cui un elicottero un aereo di attacco al suolo Su-25 e un velivolo da trasporto militare il-76 MD nella regione di Kiev. Un altro Su-25 russo, stando alle informazioni delle Forze armate ucraine, è stato abbattuto da un Su-27 ucraino mentre era in volo verso Vinnytsia, città capoluogo dell'omonima regione situata nell'area centro occidentale del Paese, a sud di Kiev. (Kiu)